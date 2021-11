Medewerker R. Kelly krijgt celstraf voor intimideren getuige

Een voormalig medewerker van R. Kelly is woensdag veroordeeld tot een celstraf van acht jaar voor intimidatie van een potentiële getuige in de zaak tegen de omstreden zanger. De medewerker, Michael Williams (38), zou volgens Amerikaanse media vorig jaar een auto van de potentiële getuige in brand hebben gestoken.

Williams heeft zich volgens de rechter in New York schuldig gemaakt aan “intimidatie van het slachtoffer”. In juni 2020 stak hij een auto in brand bij het huis van het slachtoffer in Florida. Hij zou zo hebben willen voorkomen dat R. Kelly, wiens zaak in die tijd nog gaande was, in een slecht daglicht kwam te staan tijdens hoorzittingen. Williams, die in april al toegaf schuldig te zijn, werkte als pr-medewerker voor R. Kelly. Zijn advocaten bekijken de juridische mogelijkheden om de zaak aan te vechten.

R. Kelly werd in september van dit jaar schuldig bevonden aan het lokken van vrouwen en meisjes om ze daarna seksueel te misbruiken en te laten misbruiken. Hij hoort zijn straf pas volgend jaar.