Schrijfster Inez van Dullemen overleden

Schrijfster Inez van Dullemen is woensdag overleden, 96 jaar oud. Dat meldt uitgeverij De Bezige Bij. In 1949 debuteerde zij met de novelle Ontmoeting met de andere. Haar laatste boek, Een schip vol meloenen, verscheen in 2017.

In de zeventig jaar dat ze actief was, schreef ze zo’n dertig verhalenbundels, reisboeken, toneelstukken en romans, telde de uitgeverij. Van Dullemen werd in 1976 bij een breed publiek bekend met de novelle Vroeger is dood. Het boek gaat over de laatste jaren van haar ouders, met lichamelijke en geestelijke aftakeling. Vroeger is dood werd bekroond door de Jan Campert-Stichting en in 1987 verfilmd.