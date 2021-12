Amalia houdt Kemps en Van Nieuwkerk van koppositie Bestseller 60

Het boek Amalia van Claudia de Breij staat voor de tweede achtereenvolgende week op nummer 1 in de Bestseller 60, maakte Stichting CPNB woensdag bekend. De biografie over de prinses, die volgende week 18 wordt, houdt daarmee nieuwkomer Chansons! van Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk van de koppositie.

Het boek van Kemps en Van Nieuwkerk, naar hun gelijknamige televisieprogramma over Franse zangers en liedjes, komt een week na uitgave meteen binnen op plaats twee in de lijst met best verkochte titels. Op plek drie staat De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy.

De biografie Erica, over realityster Erica Meiland, is twee plaatsen gezakt. Het boek van Jan Dijkgraaf staat nu op plaats negen, vlak boven De liefdesbrief van Lucinda Riley.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Claudia de Breij – Amalia

2. (-) Matthijs van Nieuwkerk & Rob Kemps – Chansons!

3. (6) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

4. (5) Lale Gül – Ik ga leven

5. (3) Annejet van der Zijl – Fortuna’s kinderen

6. (4) Maike Meijer – Wen er maar aan

7. (8) Samuel Bjørk – Sneeuwwit

8. (13) Hendrik Groen – Rust en Vreugd

9. (7) Jan Dijkgraaf – Erica

10. (18) Lucinda Riley – De liefdesbrief