Rapper Travis Scott hoorde pas laat over festivaldoden in Houston

De Amerikaanse rapper Travis Scott zegt pas laat op de hoogte te zijn gebracht van de fatale gebeurtenissen tijdens zijn optreden op het Astrowold Festival in Houston, begin november. Scott zegt dat hij pas een paar minuten voor een persconferentie na afloop van de show hoorde dat er mensen waren omgekomen. Ook heeft hij op het podium naar eigen zeggen niets gehoord van fans die hem vroegen zijn optreden te stoppen.

In het gedrang kwamen tien festivalgangers om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Hoe de situatie tijdens het festival met 50.000 toeschouwers zo uit de hand kon lopen, is nog in onderzoek.

“Zelfs na de show had ik niet precies door wat er was gebeurd, tot enkele minuten voor de persconferentie”, vertelt Scott in het eerste interview na het drama met de Amerikaanse radio- en tv-persoonlijkheid Charlamagne Tha God, op YouTube. “En zelfs toen had ik zoiets van: huh wat? Er vallen weleens mensen flauw, die dingen gebeuren tijdens concerten, maar zoiets?”

Fans probeerden de aandacht van Scott te trekken tijdens zijn optreden in de hoop de show te stoppen, maar de rapper had niets door. De optredens van Scott staan bekend als wild, maar volgens de rapper zijn ze altijd in “een veilige omgeving”.