Amalia-boek voert wederom Bestseller 60 aan

Amalia, geschreven door Claudia de Breij, staat wederom op de eerste plaats in de Bestseller 60 van Stichting CPNB. De biografie over de recent 18 jaar geworden prinses Amalia staat inmiddels al zes weken achtereen bovenaan de lijst.

De nummers twee en drie op de lijst zijn deze week omgewisseld. Vorige week stond het boek De jongen, de mol de vos en het paard op de derde plek, nu bekleed het boek van Charlie Mackesy de tweede plek op de lijst. Ik ga leven van Lale Gül staat daardoor op een derde plek.

Deze week staan er twee nieuwe titels over de Formule 1 in de Bestseller 60. Het boek Formule Max van Erwin Jaeggi en Ronald Vording is binnen gekomen op een tiende plaats. Max wereldkampioen van Koen Vergeer moet het doen met een elfde plaats. Het boek Zo werkt de Formule 1. De 2022 editie. van OIav Mol en Erik Houben stijgt naar een zevende plek. Vorige week stond het boek op de zestiende plaats in de lijst. Het boek Max Verstappen, geschreven door James Gray, zakt van de negende naar de dertiende plaats.