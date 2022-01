Apeldoorns theater Orpheus last Kapsalon af wegens handhaving

Theater Orpheus in Apeldoorn heeft de activiteiten rondom de actie Kapsalon Theater afgelast vanwege de aangekondigde handhaving door de gemeente. Het theater en de bijbehorende kapsalon blijven wel open voor mensen die er werken om zo “een signaal” afgeven richting de overheid, aldus de directeur van Orpheus, Mirjam Barendregt.

Kapsalon Theater werd bedacht door cabaretiers Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries, omdat de theaters nog steeds niet open mogen. Verschillende locaties worden omgebouwd tot kapsalon waar mensen tijdens de knipbeurt kunnen genieten van een voorstelling.

Barendregt snapt dat de regels gehandhaafd worden, maar is wel teleurgesteld. “Regels zijn er niet voor niets. Echter in dit specifieke geval is geen sprake van openstelling van het theater, maar een ludieke protestactie om aandacht te vragen voor de situatie waarin podia en artiesten zich bevinden. Wij zijn oprecht teleurgesteld dat dit niet mogelijk is”.

Orpheus zou 48 klanten ontvangen in Kapsalon Theater Orpheus voor een behandeling door lokale kappers, nagelstylisten en een stoelmasseur. LAKSHMI, Musa, NJO ensemble en Danielle Schel zouden op gaan treden tijdens de actie.