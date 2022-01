Na auteursrechten verkoopt Bob Dylan ook publicatierechten songs

Bob Dylan heeft de masteropnamen van zijn hele back-catalogus verkocht aan Sony Music. Dat melden verschillende media, waaronder muziekvakblad Billboard Magazine. Volgens het blad heeft het werk van de singer/songwriter een waarde van zo’n 175 miljoen euro. Daarbij wordt uitgegaan van een jaarlijkse omzet van ruim 14 miljoen euro.

Dylan verkocht eerder al zijn auteursrechten aan Universal Music, de grote rivaal van Sony. Die deal ging over de rechten op zijn teksten en composities. Sony heeft het nu voor elkaar gekregen dat de rechten op het exploiteren van Dylans opnamen behouden zijn gebleven voor het bedrijf.

De deal omvat alle albums uit de jaren ’60, zoals bijvoorbeeld Blonde On Blonde, tot en met zijn meest recente plaat Rough And Rowdy Ways uit 2020. Het gaat om 39 studioalbums, zestien “bootleg”-compilaties van outtakes en niet eerder uitgebracht materiaal dat in de toekomst zou kunnen worden bewerkt en uitgegeven.

De composities van Dylan zijn zo waardevol door de duizenden covers van zijn liedjes die in de loop der jaren zijn gemaakt en waarschijnlijk nog lang gemaakt zullen worden.

Overigens heeft Dylan, die in 2016 de Nobelprijs voor Literatuur kreeg, aangegeven nog een aantal albums te willen maken voor Columbia Records, een sublabel van Sony. Hoewel de inmiddels 80-jarige muzikant zijn auteursrechten aan Universal Music heeft verkocht, is hij tevreden met zijn jarenlange band met Sony Music. “Columbia Records is alleen maar goed voor me geweest”, zei hij in een verklaring. “Ik ben blij dat al mijn opnamen kunnen blijven waar ze thuishoren.”