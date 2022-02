Crosby en Stills sluiten zich aan bij Spotify-boycot Young

David Crosby en Stephen Stills hebben in navolging van Neil Young en Graham Nash ook besloten om hun muziek van Spotify te halen. Aanleiding zijn de podcasts van de Amerikaans stand-upcomedian Joe Rogan waarin desinformatie over het coronavirus zou worden verspreid.

Het gaat om alle soloalbums van Crosby en Stills maar ook hun samenwerkingen met Young en Nash, die gemaakt werden onder de namen Crosby, Stills, Nash & Young, Crosby, Stills & Nash en Crosby-Nash.

“We steunen Neil en we zijn het met hem eens dat er gevaarlijke desinformatie wordt uitgezonden in de Joe Rogan-podcast op Spotify”, staat in een gezamenlijke verklaring. “Hoewel we altijd alternatieve standpunten waarderen, heeft het bewust verspreiden van desinformatie tijdens deze wereldwijde pandemie dodelijke consequenties.” Het viertal wil dat er actie wordt ondernomen.

Young heeft inmiddels zijn muziek geparkeerd bij Amazon Music, zo werd eerder deze week bekend. Ook artiesten Joni Mitchell en Nils Lofgren lieten hun werk verwijderen bij Spotify.

De streaminggigant kondigde onlangs in een reactie aan dat het luisteraars van podcasts over Covid-19 voortaan wil “begeleiden naar meer informatie” over de pandemie.