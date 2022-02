Nieuwe Baantjer op tweede plek Bestseller 60

Het nieuwste deel in de langlopende reeks Baantjer-boeken doet het goed in de boekwinkels. De Cock en moord op stand, het negentigste deel van de serie, staat op de tweede plek van de lijst van bestverkochte boeken van de Stichting CPNB.

Het boek speelt zich deels af in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Schrijver Peter Römer kreeg voor het boek een uitgebreide rondleiding door het iconische gebouw. Bij de jubileumeditie is ook een onvoltooid manuscript van de oorspronkelijke auteur Appie Baantjer toegevoegd. De schrijver werkte vermoedelijk aan deze tekst toen hij in 2010 overleed. Lezers mogen het verhaal, De Cock en de moord als verlossing, afmaken en hun creatie insturen. De beste inzender ontvangt een gedrukt exemplaar van zijn eigen Baantjer. Ook wordt de winnaar een personage in het volgende boek.

Op de eerste plek van de Bestseller 60 staat het prentenboek Maar eerst ving ik een monster van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer. Het kinderboek werd eerder uitgeroepen tot Prentenboek van het jaar 2022. Het boek is ook terug te vinden op de zevende en twaalfde plek van de boekenlijst, het gaat daarbij om duurdere edities.

De top drie wordt voltooid door het boek De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy, dat inmiddels al 100 weken in de bestsellerlijst terug te vinden is.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer – Maar eerst ving ik een monster

2. (-) Peter Römer – Baantjer. De Cock en moord op stand.

3. (1) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

4. (-) Ties Joosten – De blauwe fabel

5. (1) Eva Jinek – Droom groot

6. (9) Lale Gül – Ik ga leven

7. (14) Tjibbe Veldkamp & Kees de Boer – Maar eerst ving ik een monster

8. (-) George Boellaard – Bloedgabbers

9. (6) Dai Carter – Nu of nooit

10. (3) Han van Bree – Het aanzien van 2021