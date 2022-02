Korte Nederlandse film Vlekkeloos wint Kristallen Beer

De Kplus Children’s Jury van de 45e Generation Awards heeft deze week tijdens Berlinale – Berlin International Film Festival de Kristallen Beer uitgereikt aan de kort fictiefilm VLEKKELOOS (Spotless). De dolgelukkige regisseur Emma Branderhorst heeft mede namens alle makers deze hoofdprijs voor de beste korte (jeugd)film 2022 in Berlijn in ontvangst genomen. Eerder op het festival beleefde Vlekkeloos haar internationale première in Haus der Kulturen der Welt (HKW) in aanwezigheid van de regisseur, hoofdrolspeelster Alicia Prinsen en producent Nicky Onstenk voor IJswater Films.

Vlekkeloos gaat over menstruatiearmoede, een veel groter (inter)nationaal probleem dan men beseft. De film ging vorig jaar in première op het Nederlands Film Festival (Nominatie Debuutfilm) en won daarna de prijs voor Beste Korte Nederlandse Film op Cinekid Filmfestival 2021.

Vlekkeloos vertelt het verhaal van de 15-jarige Ruby die tijdens haar menstruatie-periode haar moeder niet durft te vragen om tampons of maandverband, omdat ze weet dat daar geen geld voor is. Debuterend actrice Alica Prinsen speelt de hoofdrol en Astrid van Eck speelt haar moeder. Het scenario is geschreven door Milou Rohde en Emma Branderhorst. Emma haar HKU-afstudeerfilm Onderhuids werd ook al geselecteerd voor Berlinale Generation 2020. Het camerawerk is verzorgd door Gouden Kalf-winnaar Myrthe Mosterman. Vlekkeloos is geproduceerd door Nicky Onstenk en Marc Bary voor IJswater Films en kwam tot stand met subsidie van het Nederlands Filmfonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en met steun van o.a. de Linda Foundation en Libresse. De festivaldistributie en sales zijn in handen van Kapitein Kort.

Via deze link is de trailer van de film te kijken.