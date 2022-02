Nieuwe boek Philip Huff komt binnen op eerste plek Bestseller 60

Philip Huff is met zijn nieuwe boek Wat je van bloed weet meteen hoog op De Bestseller 60 binnengekomen. Het boek over opgroeien in een gewelddadig gezin kwam deze week binnen op de eerste plek van de lijst van stichting CPNB.

Achter Huff staat De zeven vinkjes van Joris Luyendijk, die vorige week nog de derde plek innam in de lijst. Hiermee verschuift het boek dat vorige week op de tweede plek stond, De waanzinnige boomhut van 143 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton, ditmaal naar de derde plek.

Naast het nieuwe werk van Philip Huff zijn er zeven andere nieuwkomers in De Bestseller 60 te vinden. Zo kwam Crescent City 2. Huis van lucht & adem van Sarah J. Maas bijvoorbeeld binnen op de negende plek in de lijst en Uit de schaduw van Karen Rose staat op nummer 14.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Philip Huff – Wat je van bloed weet

2. (3) Joris Luyendijk – De zeven vinkjes

3. (2) Andy Griffiths & Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 143 verdiepingen

4. (4) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

5. (1) Corina Bormann – De kleuren van schoonheid. Sophia’s triomf

6. (6) Dai Carter – Nu of nooit

7. (7) James Norbury – Grote Panda & Kleine Draak

8. (15) Delia Owens – Daar waar de rivierkreeften zingen

9. (-) Sarah J. Maas – Crescent City 2. Huis van lucht & adem

10. (14) Hanya Yanagihara – Naar het paradijs