Filmweek Internationale Vrouwendag bij Pathé

Pathé viert Internationale Vrouwendag met een speciale Themaweek. Vanaf maandag 7 maart tot en met zondag 13 maart zijn iconische en inspirerende films zoals The Color Purple, Lady Bird, Wild, Promising Young Woman en Thelma & Louise te zien bij Pathé. Deze verhalen behandelen relevante onderwerpen zoals genderrollen, seksualiteit, seksisme, discriminatie en vrijheid. Een aantal films wordt ingeleid of besproken door vrouwen die in de filmwereld werken, waaronder journalist en presentator Noa Johannes, scenarist Sacha Gertsik (van o.a. ANNE+), regisseur en UNwomen-ambassadeur Josefine Ezinga van Asdonk en regisseur Anne de Clercq (van o.a. Soof 3). De voorverkoop is vandaag gestart.

Pathé vindt het belangrijk om altijd een grote diversiteit aan films te delen met een breed publiek en vertoont daarom gedurende het gehele jaar een diverse filmprogrammering met verhalen over en gemaakt door mensen van verschillende achtergronden. Tijdens speciale filmweken licht de marktleider onderwerpen zoals diversiteit & inclusiviteit, gender en LHBTIQ+ extra tijdens o.a. Pride Nights en Pride Weeks uit.

Jacques Hoendervangers, Directeur Pathé: “Film heeft de kracht om je op een indringende manier het echte leven en gevoelens van andere mensen te tonen, van samenlevingen, gemeenschappen en posities waar je misschien niet bekend (genoeg) mee bent. Omdat wij vinden dat deze verhalen altijd voldoende aandacht moeten krijgen, organiseren we onze themaweken. Tijdens deze themaweek worden iconische films vertoond met onderwerpen waar vrouwen nog altijd mee te maken hebben. We zijn er trots op dat een viertal krachtige vrouwen die in de filmwereld werken tijdens deze week hun eigen favoriete films inleiden en in gesprek gaan met onze bezoekers.”

Noa Johannes, filmjournalist en presentator bij o.a. NPO3, NPO2, VPRO Cinema en De Filmkrant: “Denk ik terug aan de films die tijdens mijn vroege tienerjaren een verpletterende indruk maakten en resoneren, dan is het iconische Thelma & Louise daar zeker één van. Twee krachtige vrouwen in de lead, hun road trip, hun worstelingen, die finale… voor Hollywood ongekend! En nog altijd relevant. Een mooie gelegenheid om iconische vrouwenrollen, filmheldinnen voor én achter de camera en hun maatschappelijke impact onder de loep te nemen en te vieren.”

Sacha Gertsik, creative producer en dramaturg van o.a. ANNE+, Patser, De Libi en Meskina: “Als feminist ben ik vereerd om als spreker mee te doen aan deze bijzondere reeks films, die Pathé tijdens de Themaweek rond Internationale Vrouwendag vertoont. Ik geloof er in dat gelijke verhoudingen tussen alle genders bijdragen aan een betere wereld voor iedereen. En alleen door het hierover met elkaar te hebben, kunnen we dit een werkelijkheid maken. Daarom kijk ik ernaar uit om tijdens deze mooie avonden met het publiek in gesprek te gaan!”

PROGRAMMA THEMAWEEK INTERNATIONALE VROUWENDAG BIJ PATHÉ

Het programma is in samenwerking met de gastsprekers opgesteld en bestaat uit zeven filmtitels en een documentaire (Mrs. F.).. Dit is het volledige programma: