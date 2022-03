Netflix stopt met streamen in Rusland

Netflix heeft zijn streamingdienst in Rusland opgeschort om te protesteren tegen de grootschalige invasie van Oekraïne door het land. “Gezien de omstandigheden ter plaatse hebben we besloten om onze dienstverlening in Rusland op te schorten”, aldus een verklaring van Netflix.

Eerder deze week kondigde de streamingdienst al aan dat het alle toekomstige projecten en acquisities uit Rusland tijdelijk zou stopzetten. Netflix had onder meer vier Russische ‘Netflix Originals’ in de maak. Onlangs weigerde de streamingdienst al om twintig Russische kanalen aan te bieden die het volgens de Russische wet moest hosten. Nu zet het bedrijf dus de extra stap om zijn dienst volledig stop te zetten.

Rusland is een relatief nieuwe markt voor Netflix, dat er pas in 2016 neerstreek. Het heeft er dan ook nog geen miljoen abonnees. De streamer heeft wereldwijd 222 miljoen abonnees.