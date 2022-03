ShortsTV lanceert UNWomen TV

Op internationale vrouwendag lanceert ShortsTV een eigen UnWomen TV kanaal. Vanaf vandaag hoeft men niet alleen op 8 maart stil te staan bij de strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, maar kan dit het gehele jaar door.

Jesse Bergsma, President of ShortsTV EMEA:

‘Ik ben ontzettend trots dat ShortsTV en UNWomen Nederland een partnership zijn aangegaan waarbij aandacht wordt gegeven aan gender equality, empowerment voor vrouwen en een betere planeet. Ik weet zeker dat de kijkers van ShortsTV zich voelen aangetrokken tot de thema’s die UNWomen Nederland onder de aandacht wil brengen. ShortsTV zal blijven streven naar diversiteit in de breedste zin van het woord.’

UNWomen Nederland versterkt vrouwen door te strijden voor gendergelijkheid en vrouwenrechten. Iedere vrouw, waar dan ook ter wereld, heeft het recht om haar leven te leven zoals zij dat wil, veilig en zonder geweld. Om dat te bereiken moeten we ons beeld van vrouwelijkheid en mannelijkheid veranderen. UN Women Nederland bundelt haar krachten met ShortsTV door ieder seizoen een nieuwe speciale selectie van sterke korte films aan te bieden om zo oude stereotypen overboord te zetten en diversiteit te omarmen. Visuele verhalen hebben zoveel meer impact en zijn bij uitstek geschikt voor het starten van een gesprek, educatieve doeleinden of samenwerkingen met gelijkgestemde stichtingen.

Korte aangrijpende films

De programmering bestaat uit blokken van een uur of een halfuur met een bijzondere selectie van verschillende genres. Het UNWomen blok besteedt wekelijks aandacht aan korte aangrijpende films, zogenaamde shorts, die voornamelijk door vrouwen zijn geregisseerd of waarin mensenrechten in de breedste zin van het woord aan bod komen. Film is namelijk bij uitstek een startpunt voor de dialoog. De keuze van de films zal aansluiten bij de verschillende campagnes die UNWomen het gehele jaar door voert, zoals Orange the World en He for She. Mannen en vrouwen worden aangemoedigd om samen wereldwijd een betere toekomst voor meisjes te creëren. Ook met het Shorts TV blok wil UNWomen zowel mannen als vrouwen bereiken. Directeur UNWomen Marije Cornelissen zegt als volgt; “Als vrouwenrechtenorganisatie zijn we meestal gewend om mensen te overtuigen met feiten en argumenten, maar om hen echt anders naar vrouwelijkheid en mannelijkheid te laten kijken is meer nodig. Met films en documentaires raak je mensen niet alleen in hun hoofd, maar ook in hun hart. Dat is uiteindelijk waar bewustzijn en verandering begint. Daarom zijn wij heel blij met onze samenwerking met ShortsTV, die een hele mooie bijdrage kan leveren aan betere wereld”.

ShortsTV is het grootste distributiekanaal van shorts, oftewel korte films. Het kanaal biedt een heel scala aan nationale en internationale films van de hoogste kwaliteit. Filmische hoogstandjes van internationale en onafhankelijke filmmakers én prijswinnende films van de meest spraakmakende nieuwe regisseurs. Jaarlijks presenteert ShortsTV de voor een Oscar genomineerde shorts op internationaal niveau in theaters en virtuele bioscopen. Eerder lanceerde ShortsTV het Worldwide Film Festival waarin korte films uit de VS, Europa, Latijns-Amerika en India worden belicht en bekroond.

Eigen filmkanaal creëren

ShortsTV heeft de beschikking over een 24/7 lineair TV kanaal wat uitgezonden wordt via Ziggo, T-Mobile, Caiway, Delta, Kabeltex, Breedband Helmond, Youfone en via Amazon Prime Video. Met de Ziggo app kun je bovendien je eigen filmkanaal creëren. Bij T-Mobile en Prime Video heb je naast het lineaire kanaal ook toegang tot VOD content en de verschillende kanalen van ShortsTV met bijvoorbeeld alleen maar Nederlandse films, Oscar genomineerde films of films geproduceerd door vrouwen.