Dune meeste BAFTA’s, maar The Power of the Dog is beste film

De film Dune heeft in maar liefst vijf categorieën awards in de wacht gesleept bij de uitreiking van de BAFTA’s, de British Academy Film Awards. Na Dune vielen de films The Power of the Dog, West Side Story en CODA met elk twee BAFTA’s het meest in de prijzen. The Power of the Dog won de award voor beste film. De prestigieuze Britse filmprijzen zijn zondagavond uitgereikt in de Royal Albert Hall in London.

Dune won in de categorieën cinematografie, productie ontwerp, originele muziek, geluid en speciale visuele effecten. Jane Campion won een BAFTA voor haar werk als regisseur voor de film The Power of the Dog. De musicalfilm West Side Story won in de categorie casting. Daarnaast mocht West Side Story-actrice Ariana DeBose een prijs in ontvangst nemen in de categorie beste actrice in een bijrol. De film CODA kreeg een BAFTA in de categorie aangepast scenario. CODA-acteur Troy Kotsur mocht een BAFTA in ontvangst nemen in de categorie beste acteur in een bijrol.

De overige acteerprijzen gingen dit jaar naar Will Smith en Joanna Scanlan, in de categorieën beste acteur en actrice in een hoofdrol. Verder kreeg de dramafilm Belfast een BAFTA in de categorie beste Britse film, won de film Licorice Pizza in de categorie origineel scenario en kreeg actrice Lashana Lynch de publieksprijs, de EE Rising Star Award.