‘Hoe genealogie levens verrijkt – ook letterlijk!’ 

Elk jaar overlijden in Nederland ongeveer 100 mensen, van wie geen wettelijke erfgenaam bekend is. Na 20 jaar is de erfenis echter verjaard en gaat het geld naar de staat. Zonde natuurlijk! Want in veel gevallen is er wel degelijk een levende nazaat te vinden die recht heeft op de erfenis. Maar hoe kom je daar achter? Het antwoord is bedrieglijk eenvoudig: met stamboomonderzoek.

Zoeken naar rechtmatige erfgenamen is hét thema van het tv-programma ‘De Erfgenaam’. Dit immens populaire tv-programma weet wekelijks op RTL4 een miljoenenpubliek te boeien. Niet gek want Klaas Zondervan, genealoog gespecialiseerd in erfrecht, gaat met presentator Ruben Nicolai op speurtocht naar nazaten die een erfenis kunnen claimen. Daarbij maken zij volop gebruik van stamboomonderzoek en historische akten.

Willeke Binnendijk, Country Manager Nederland van MyHeritage – online platform voor familiegeschiedenis – zag het aantal Nederlanders dat onderzoek doet naar hun stamboom, de laatste jaren enorm stijgen. Haar verklaring? ‘Genealogie is verrijkend – letterlijk en figuurlijk! In ‘de Erfgenaam’ worden mensen verrast door hun voorouderlijke lijn, die hen geheel onverwacht naar aanzienlijk bedrag leidt. Tegelijk is stamboomonderzoek ook zeer verrijkend in figuurlijke zin. Veel gebruikers van MyHeritage geven aan hoe waardevol het voor hen is, om te leren wat hun roots zijn en te begrijpen uit welke unieke ‘puzzelstukjes’ van je voorouders jij bent opgebouwd. Kortom, genealogie is verrijkend in elke zin.