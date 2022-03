Rusland tegen media: publiceer geen interview met Zelenski

De Russische communicatiewaakhond Roskomnadzor heeft zondag Russische media gemaand om geen verslag te doen van een interview met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. De waakhond, in 2008 opgericht door oud-president Dmitri Medvedev, zegt een onderzoek zijn gestart naar de mediaorganisaties die Zelenski onlangs zouden hebben geïnterviewd.

Roskomnadzor gaf geen reden voor de waarschuwing, die in lijn lijkt met recente beperkingen van de vrijheid van meningsuiting in Rusland. Zo ondertekende de Russische president Vladimir Poetin vrijdag een wet die het verspreiden van “valse” informatie over acties van Moskou in het buitenland bestraft met celstraffen tot vijftien jaar.

Begin maart was al een verbod afgekondigd op het verspreiden van “leugens” over het Russische leger, met dezelfde maximale straf. De maatregelen komen tijdens de bloedige Russische invasie in buurland Oekraïne, die volgens het Poetin-regime niet oorlog mag worden genoemd, maar “speciale militaire operatie” heet.