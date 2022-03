Travis Scott geeft eerste optreden sinds drama Astroworld

Travis Scott heeft voor het eerst sinds het Astroworld-drama een optreden gegeven. Volgens TMZ gaf de 30-jarige rapper een korte show op een huisfeest in Bel Air, een rijke buitenwijk van Los Angeles. Onder de gasten waren de acteurs Leonardo DiCaprio en Tobey Maguire en de tenniszussen Venus en Serena Williams. Op een video die op social media verscheen, brengt Scott het nummer Sicko Mode ten gehore.

Tijdens het Astroworld Festival in de Amerikaanse stad Houston, waar 50.000 mensen aanwezig waren, kwamen begin november tien festivalgangers om het leven in het gedrang op het veld. Tientallen anderen liepen verwondingen op. Hoe de situatie zo uit de hand kon lopen, wordt nog onderzocht.

Fans probeerden wel de aandacht van Scott te trekken tijdens diens optreden in de hoop dat hij zou stoppen met de show, maar de rapper had niets door. “Als je zoiets hoort, wil je meteen stoppen. Je wilt altijd dat het goed gaat met de fans”, zei hij eerder in een reactie. “Maar ik heb er niets van gehoord.”

Scott en evenementenorganisator Live Nation zijn aangeklaagd door nabestaanden van de slachtoffers. De schadevergoedingen zouden in de miljoenen kunnen lopen. Het is nog niet bekend of de rapper daadwerkelijk schuldig bevonden kan worden omdat hij met zijn optreden bezig was toen het ongeluk gebeurde.