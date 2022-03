Chris Rock krijgt staande ovatie bij eerste optreden sinds Oscars

Chris Rock trad woensdag voor het eerst sinds de Oscaruitreiking van afgelopen zondag op, waar hij een klap kreeg van acteur Will Smith. De komiek kreeg in Boston een staande ovatie van de bezoekers van zijn comedyshow. Veel wilde hij echter niet kwijt over het incident.

Na afloop van het applaus grapte Rock: “En, hoe was jullie weekend?” Hij zei dat hij niet veel te zeggen heeft over het incident en dat hij voorafgaand aan de omstreden Oscaruitreiking “al een hele show had voorbereid”. De komiek voegde eraan toe dat hij de klap “nog altijd aan het verwerken is”. Op een later moment belooft hij erover te praten “en dan zal het zowel grappig als serieus zijn”, aldus Rock.

Een bezoeker van de show schreeuwde volgens Variety vanuit de zaal: “Fuck Will Smith”, maar Rock liet zich niet tot een reactie verleiden. “Ik ga wat grappen vertellen. Het is fijn om er even uit te zijn.”

Woensdag werd duidelijk dat de organisatie achter de filmprijzen, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, sancties voor Smith overweegt. De acteur bood een dag na de klap, die hij uitdeelde vanwege een grap over de ziekte van zijn echtgenote, zijn excuses aan.