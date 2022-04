Beleggers beginnen nieuwe beursmaand waarschijnlijk voorzichtig

Beleggers beginnen de nieuwe beursmaand waarschijnlijk voorzichtig. Rond de oorlog in Oekraïne is namelijk een hoop onzeker. Vrijdag gaan de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland als het goed is verder, maar of dat wat kan opleveren valt te betwijfelen. Ook is nog onduidelijk wat er nu precies gaat gebeuren met de gasleveranties.

President Vladimir Poetin zei donderdag dat Russisch gas vanaf april met roebels betaald moet worden. Maar hij benadrukte tegelijkertijd dat Rusland ernaar streeft om gas te blijven leveren aan Europa. Uit een decreet viel op te maken dat er een financiële constructie wordt opgetuigd die het voor buitenlandse partijen waarschijnlijk mogelijk maakt om via een omweg gewoon in euro’s te blijven afrekenen.

De situatie rondom de Oekraïense hoofdstad Kiev lijkt iets te verbeteren. In de buitenwijken van de stad zou nog altijd gevochten worden, maar verder bleef het volgens de laatste berichten relatief rustig. Wel woedde er vrijdagochtend een brand in een brandstofdepot in de Russische stad Belgorod, op zo’n veertig kilometer van de grens met Oekraïne.

De AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. De andere Europese beursgraadmeters lijken ook met kleine verliezen te openen. Op de aandelenbeurzen in Azië was het sentiment vrijdag eveneens overwegend negatief, terwijl de graadmeters op Wall Street donderdag met stevige minnen de handel uitgingen.

Op het Damrak gaat de aandacht ook uit naar Pharming. De biotechnoloog kwam kwam met positieve studieresultaten voor zijn middel leniolisib voor de behandeling van een zeldzame aandoening van het immuunsysteem. Branchegenoot Vivoryon kondigde op zijn beurt aan nieuwe aandelen te gaan uitgeven. Verder maakte bouwconcern Heijmans bekend 144 woningen te verkopen aan woningbelegger- en investeerder Vesteda. Met die deal is ruim 46 miljoen euro gemoeid.

Daarnaast meldde Avantium dat het de financiering rond heeft voor de fabriek die moet helpen om op grote schaal plantaardige plastics te produceren. Het chemiebedrijf heeft daarvoor een overeenkomst ter waarde van 90 miljoen gesloten met banken en investeringsfonds Invest-NL. Avantium begint direct met de bouw van de fabriek in Delfzijl, die in 2023 moet zijn afgerond.

De olieprijzen gingen opnieuw omlaag, na de flinke prijsdalingen van een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 99,31 dollar. Brentolie werd 0,7 procent minder waard op 103,93 dollar per vat. De euro was 1,1058 dollar waard, tegen 1,1098 dollar bij het slot in Europa op donderdag.