TEFAF verwacht 242 handelaren uit twintig landen

De 35e internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF Maastricht, waarvan de publieksopening nu gepland staat op 25 juni, verwacht in totaal 242 handelaren uit twintig landen. Toen de corona-epidemie twee jaar geleden losbarstte was de laatste fysieke beurs in Maastricht net gaande en moest hij halverwege worden afgebroken.

Daarna was er alleen nog een online-evenement. Normaal is de beurs in maart, maar dat was dit jaar nog niet haalbaar als gevolg van de pandemie. In 2023 wordt de beurs weer georganiseerd in de gebruikelijke periode en heeft deze plaats vanaf 11 maart, zo is nu de verwachting.

Het aantal deelnemers is dit jaar iets minder dan in voorgaande jaren, enkele tientallen, maar dat heeft vooral te maken met de geringere beschikbare ruimte in de plaats van handeling, het MECC. Er hadden zich voor juni al meer gebruikers voor de accommodatie gemeld, dus het was een klein beetje inschikken. De beurs duurt om die reden ook een paar dagen korter dan anders.

De organisatie is echter allang blij dat het evenement nu toch echt lijkt door te kunnen gaan. “Ik spreek namens al onze kunsthandelaren als ik zeg hoe spannend het is om terug te keren voor de 35ste editie van TEFAF Maastricht”, aldus TEFAF-topman Hidde van Seggelen maandag.

De TEFAF, die als zeer gezaghebbend bekend staat, trok in voorgaande jaren circa 70.000 bezoekers per editie, maar of dat nu gehaald wordt, is maar de vraag gezien de kortere looptijd, namelijk tot en met 30 juni.