Oscarorganisatie vrijdag in gesprek over klap van Will Smith

De directie van de Academy of Motion Pictures Arts and Sciences gaat vrijdag in gesprek over de klap die acteur Will Smith tijdens de Oscar-uitreiking uitdeelde aan Chris Rock. Vakblad Variety deelt een brief waarin de baas van de organisatie achter de filmprijzen het bestuur informeert over de afspraak.

In de brief is te lezen dat de directie van de Academy eigenlijk op 18 april zou praten over mogelijke consequenties voor Smith. Maar nu de acteur naar aanleiding van het incident tijdens de uitreiking op 27 maart zijn lidmaatschap bij de organisatie heeft opgezegd, is besloten het overleg een week te vervroegen. Over welke andere mogelijke gevolgen gesproken gaat worden, is niet bekend.

Omdat Smith geen lid meer is, kan hij niet langer meestemmen voor de Oscars en niet meer naar elk evenement van de Academy. Wel kan hij in de toekomst nog genomineerd worden voor een Oscar. Het einde van zijn lidmaatschap betekent niet dat hij zijn gewonnen Oscar moet inleveren, maar de Academy kan wel beslissen dat de prijs wordt ingetrokken.

Smith sloeg Rock tijdens de uitreiking op het podium omdat de comedian een grap maakte over het haar van de vrouw van Smith. Zij lijdt aan alopecia (ernstige haaruitval).