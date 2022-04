Will Smith tien jaar lang niet welkom bij Oscar-uitreiking

Will Smith is de komende tien jaar niet meer welkom bij de uitreiking van de Oscars. Ook mag hij niet meer op andere bijeenkomsten komen van The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, de organisatie achter de filmprijzen.

Het bestuur van de Academy kwam vrijdag bijeen om de consequenties te bepalen van de klap die Smith bijna twee weken geleden uitdeelde aan Chris Rock.

Smith maakte afgelopen week al bekend dat hij zijn lidmaatschap bij de Academy heeft opgezegd. In een verklaring schreef de acteur dat hij met zijn geweldsuitbarsting het vertrouwen van de organisatie heeft geschonden. Ook vond hij het vervelend dat hij zijn collega-acteurs die genomineerd waren voor een Oscar of er een wonnen de kans had ontnomen om hun succes te vieren.