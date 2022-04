Algemeen directeur Kirsten Ruber over Go Short 2022

Algemeen directeur Go short Kirsten Ruber verteld in deze video dat de winnende films op Go Short een spiegel voorleggen op de huidige samenleving. Vanavond werden tijdens een liveshow alweer voor de veertiende keer de Go Short Awards uitgereikt. De prijzen vormen een belangrijke springplank voor o.a. de Oscars, Bafta en European Film Awards.

De jury maakte vanuit een volle zaal in LUX, in thuisstad Nijmegen, aan makers bekend wie in de prijzen waren gevallen. Zo won onder andere Kent Chan met Heat Waves de Nederlandse competitie en mochten de Franse Audrey en Maxime Jean-Baptiste zich winnaar noemen in de categorie beste Europese documentaire met Listen to the beat of our images. Op zondag 10 april zijn de winnende films nog in LUX te bekijken. Tot en met 20 april zijn de winnaars – en veel andere geweldige, korte films – via het Video- on-Demand platform Go Short Online te bekijken.

Nederlandse competitie

Heat Waves van Kent Chan is volgens Go Short jury de beste Nederlandse inzending. De film neemt je mee op een reis rond de wereld en creëert zijn eigen realiteit via alle mogelijkheden die film te bieden heeft. Het is een kunstwerk dat enerveert en de kijker tegelijkertijd waarschuwt over de gevaren van klimaatverandering die het leven op aarde steeds moeilijker maken. Volgens de jury won juist deze film, omdat de film waanzinnig en gek is op de best mogelijke manier. Chan wint een geldprijs van €5.000, mogelijk gemaakt door belangenorganisatie Vevam, en staat bij deze ook op de longlist van de Oscars.

Europese competitie

De Franse Lola Cambourieu en Yann Berlier wonnen met Bachelorette Party, die een internationale première beleefde op Go Short, de award voor beste fictiefilm. Deze film, over de jonge vrouw Maïa die op een belangrijk kruispunt in haar leven staat, viel volgens de jury op door het ambigue karakter en het intieme portret dat de film wist te schetsen. Vooral het gevoel voor saamhorigheid tussen de karakters, de haast tastbare visuele ondersteuning en de mate waarin de filmmakers empathie kweekten voor de levens van hun hoofdrolspelers was volgens de jury indrukwekkend. De balans tussen verlangen en plicht werd perfect weergegeven.

Listen to the beat of our images van Audrey Jean-Baptiste en Maxime Jean-Baptiste wonnen de award voor beste documentaire. De jury werd omvergeblazen door de manier waarop Jean-Baptiste de opbouw en esthetiek met elkaar verweefde. Het verhaal over hoe de Franse kolonisator onwaarheden verspreidde in Frans-Guyana en deze gebruikte om daar de controle te behouden op een onderdrukte bevolking, kon op veel lof rekenen.

De award voor beste animatie ging naar Granny’s Sexual Life van de Sloveense Urška Djukić en Emilie Pigeard. Een pijnlijke, collectieve herinnering aan de ontmenselijking van het vrouwelijk lichaam door de gewelddadige, mannelijke rol. Deze film gaat over hoe we leed uit het verleden voor lief nemen voor huidige vrijheden. De animatiefilm zit vol dynamiek die het geweld kanaliseert door middel van getuigenissen van vier oude vrouwen. Op een toegankelijke wijze vol herkenbaarheden, geeft de film een trauma van een hele generatie weer. A Film About A Pudding door de Nederlandse animator Roel van Beek kreeg een Special Mention in deze competitie.

Studentencompetitie