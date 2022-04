Animators van Disney en Netflix maken inspirerende korte film over jeugddromen

In de spotlight op Vrouw.nieuws.nl: via ShortsTV kun je deze week de korte film One Small Step van de filmmakers Bobby Pontillas en Andrew Chesworth zien.

Wanneer je groot droomt, moet je meestal hard werken en flink doorzetten om te bereiken wat je wilt. Maar als je jong bent, dan is ook de steun van je omgeving heel belangrijk. Filmmakers Bobby Pontillas en Andrew Chesworth willen met hun korte film One Small Step een eerbetoon geven aan iedereen met grote dromen en de mensen die helpen aan de realisatie daarvan.

Het verhaal

One Small Step gaat over de jonge Luna, een Chinees-Amerikaans meisje dat ervan droomt om astronaut te worden. Na het zien van een raketlancering op televisie, raakt ze geïnspireerd om groot te dromen. Haar vader Chu werkt als een bescheiden schoenmaker in een grote stad, maar steunt haar in wat ze wil. Om haar droom te bereiken staat Luna tijdens haar jeugd voor flink wat uitdagingen.

Steun van mensen in omgeving

Pontillas kwam op het idee samen met een andere animator van Disney, Trent Correy. ‘‘We wilden een verhaal over iemand die al heel jong weet wat hij wil. Iemand die als kind al geïnspireerd is en tijdens z’n leven alles erop richt om die droom waar te maken. We herkennen dat gevoel zelf, maar weten ook dat het niet vanzelf gaat. Je hebt steun nodig van mensen in je omgeving om die droom waar te kunnen maken.’’

Persoonlijke connectie

Zelf heeft Pontillas ook een moeder die hem bij alles steunt. ‘‘Ze heeft bij de marine en in het leger gezeten. Dat wilde ik in eerste instantie ook gaan doen, want dat leek de veilige weg. Maar mijn moeder zei: je kunt goed tekenen, daar moet je iets mee doen. Ze meldde me vervolgens aan bij een kunstopleiding en steunde me in mijn dromen om iets met animatie te gaan doen.’’ Volgens Pontillas is dat heel zeldzaam, helemaal binnen de Aziatische community. Met One Small Step wilde hij een eerbetoon geven aan die onvoorwaardelijke steun. ‘‘Het is een zeldzaamheid die we niet als vanzelfsprekendheid willen zien.’’

Inspiratie

Chesworth vertelt dat hij ook met veel plezier heeft meegewerkt aan de film. ‘‘Bobby en Trent vroegen mij als head of story en co-regisseur, en eigenlijk was het heel makkelijk om mijn weg in die rol te vinden. Het voelde heel universeel en we konden onszelf er makkelijk in plaatsen. Niet alleen wij, maar ook de mensen die ons steunden en de mensen die ons hebben geholpen om de personages vorm te geven. Mijn verloofde kwam met inspiratie voor momenten in Luna’s leven en de moeder van Bobby heeft ook veel ideeën ingebracht. Er zit veel van onszelf en onze dierbaren in de film. We vinden het een eer om deze film te delen. Het betekent veel voor ons.’’

Bobby Pontillas en Andrew Chesworth

Pontillas en Chesworth zijn beiden gevestigde namen in de wereld van animatie. De Filipijns-Amerikaanse Pontillas heeft ervaring in zowel de film- als gamewereld en werkte voor de studio’s van onder andere Disney, Taiko, Blue Sky en ArenaNet. Voor One Small Step werden hij en Chesworth genomineerd voor een Academy Award. De uit Californië afkomstige Chesworth heeft ook een achtergrond bij Disney, en animeerde onder andere Frozen, Zootopia, Moana, Big Hero 6 en Wreck-It Ralph. Op dit moment werkt hij voor Netflix als Character Design Supervisor.