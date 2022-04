Marieke Lucas Rijneveld voor derde week op nummer 1

Het boekenweekessay van Marieke Lucas Rijneveld bezet opnieuw de toppositie van de Bestseller 60. Het is nu al de derde week op rij dat Het warmtefort bovenaan de lijst staat, meldt Stichting CPNB donderdag.

Ook de nummer twee is ongewijzigd ten opzichte van vorige week. Op de derde plaats staat wel een nieuwe titel, namelijk Nu is het aan ons van Eva Rovers. Dat is ook de hoogste nieuwkomer van de in totaal elf nieuwe titels in de wekelijkse bestsellerlijst. Verder doen ook de nieuwe titels van Jord Althuizen en Cilla & Rolf Börjlind het goed met een notering in de top tien.

De grootste bankoverval aller tijden van Frank Krake is een van de grootste stijgers deze week. Het boek wint tien plaatsen en staat nu op een vierde plek.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (1) Marieke Lucas Rijneveld – Het warmtefort

2. (2) Nicci French – De gunst

3. (-) Eva Rovers – Nu is het aan ons

4. (14) Frank Krake – De grootste bankoverval aller tijden

5. (5) Hanneke de Zoete – De Zoete Zusjes houden van Holland

6. (9) Delia Owens – Daar waar de rivierkreeften zingen

7. (7) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

8. (-) Jord Althuizen – Smokey Goodness Brand New BBQ

9. (-) Cilla & Rolf Börjlind – De samaritaan

10. (15) Hanneke de Zoete – De Zoete Zusjes moppenboek