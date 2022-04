Ode aan 20 jaar Nederlandse musicals, tijdens jubileum editie Musical Awards

Vanavond, op donderdag 28 april zendt AVROTROS live vanuit RTM Stage, de theaterzaal van Rotterdam Ahoy, een spectaculaire jubileumeditie uit van de Musical Awards: ‘20 jaar Musical Awards – The Greatest Show’. Voor de 20e keer worden de felbegeerde awards uitgereikt. Ook blikt presentator Frits Sissing terug op de afgelopen edities van het gala.

De jubileumeditie van het 20 jaar Musical Awards Gala is een bijzondere live show met optredens die speciaal voor dit gala zijn gemaakt. Zo is er een indrukwekkende opening met dertig dansers onder aanvoering van de ster uit Aladdin de musical, Stanley Burleson. Het stuk is gemaakt door de internationaal vermaarde choreograaf Ashley Wallen (bekend van musicalfilms The Greatest Showman, Jingle Jangle, en Cinderella). Op feestelijke wijze brengt de huidige generatie musicaltalenten een ode aan 20 jaar Nederlandse musicals en zingen nummers uit: Doe Maar, Petticoat, Ramses, Liesbeth, Was Getekend, Annie M.G. Schmidt en Soldaat van Oranje. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de vorig jaar overleden Stephen Sondheim, ’s werelds meest gelauwerde musicalcomponist en tekstschrijver, met een bijzonder eerbetoon door Simone Kleinsma en het kamerorkest van het Koninklijk Concertgebouw.

Als spectaculair slotstuk is er een optreden van drie generaties solisten uit drie verschillende Nederlandse producties van ’s werelds meest geliefde musical Les Misérables. Speciaal voor deze gelegenheid samen voor één keer te zien op het toneel.

Oeuvre Musical Award

Bij het 20 jaar Musical Awards Gala worden de diverse awards uitgereikt waaronder twee Publieksprijzen en de Oeuvre Award. Gisteren is al bekendgemaakt dat een van de meest gerenommeerde musicalvedettes van ons land, Pia Douwes, de Oeuvre Musical Award tijdens het gala in ontvangst mag nemen.

De Musical Awards worden uitgereikt door Fenna Ramos, Angela Schijf, Ahmed Aboutaleb, Kjeld Nuis, Irene Schouten, cabaretduo Yentl en de Boer, Anna Gimbrère en Diederik Jekel. De jury bestaat dit jaar uit Jon van Eerd, Hilde Scholten, Arno Gelder, Dianne Zuidema, Joy Kreiken, Maurice Luttikhuis, Michiel de Regt, Henriëtte Tol en Rennie Rijpma.

‘20 Jaar Musical Awards – The Greatest Show’ is op donderdag 28 april te zien bij AVROTROS om 20.35 uur op NPO 1