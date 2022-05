Nieuw boek Suzanne Vermeer meteen aan kop in Bestseller 60

Roadtrip, het nieuwe werk van Suzanne Vermeer, is deze week meteen op plek één binnengekomen in de Bestseller 60. Het boek stoot daarmee Het warmtefort van Marieke Lucas Rijneveld van de troon, meldt stichting CPNB woensdag.

Van de vorige top drie staat alleen het boek De gunst van Nicci French (nummer twee) nog op dezelfde plaats. Het warmtefort, dat dit jaar door Rijneveld werd geschreven als boekenweekessay, is deze week de nieuwe nummer vier in de lijst. Nu is het aan ons van Eva Rovers stond vorige week nog derde, maar is deze week de nummer elf. De nieuwe nummer drie is De Zoete Zusjes houden van Holland, dit werk van Hanneke de Zoete stond vorige week op plek vijf.

De top tien wordt deze week zowel aangevoerd als afgesloten met een nieuwe titel. Op plaats tien staat namelijk Er is er hier maar één de baas! van Angelique Kunst dat vers van de pers de lijst binnenkomt. Verderop in de Bestseller 60 staan ook andere nieuwe titels zoals Moeders (Herman van Veen), Vrije Vogels (Ilja Gort) en Cruijff 75 (Youri van den Busken). Deze boeken komen respectievelijk nieuw binnen op plek 13, 31 en 34.

1. (-) Suzanne Vermeer – Roadtrip

2. (2) Nicci French – De gunst

3. (5) Hanneke de Zoete – De Zoete Zusjes houden van Holland

4. (6) Delia Owens – Daar waar de rivierkreeften zingen

5. (1) Marieke Lucas Rijneveld – Het warmtefort

6. (7) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

7. (10) Hanneke de Zoete – De Zoete Zusjes moppenboek

8. (12) Isabel Allende – Violeta

9. (4) Frank Krake – De grootste bankoverval aller tijden

10. (-) Angelique Kunst – Er is er hier maar één de baas!