Veelbekroonde korte film Une Libération verwerkt moderne thema’s in Tweede Wereldoorlog verhaal

In de spotlight op Vrouw.nieuws.nl: deze week via Shorts TV zien we de korte film Une Libération. Une Libération (2015) vertelt het verhaal van de Amerikaanse Juliet, die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het verzet gaat in Parijs. De korte film geschreven door Marion Kerr en geregisseerd door Brian Crewe heeft maar liefst drie nominaties en negen prijzen opgeleverd.

Prijzen en nominaties

Best Short Film & Audience Award, Best Director, Best Narrative Film, Best Dramatic Film en Best Historic Film… Dat zijn een aantal titels die Une Libération op zijn naam heeft staan. Het lijkt inmiddels een trend te zijn geworden om films te blijven maken over de Tweede Wereldoorlog, maar Une Libération bewijst dat daar goede reden toe is. Filmmakers Marion Kerr en Brian Crewe slagen erin om moderne conflicten en thema’s te verwerken in een verhaal uit een andere tijd.

Het verhaal

Scriptschrijver Marion Kerr speelt ook het belangrijkste personage in de film. Juliet is een Amerikaanse verzetsstrijdster in Parijs die continu haar leven op het spel zet om geheime berichten af te leveren aan de geallieerden. Terwijl de Nazi’s moeite hebben om de stad onder controle te houden, ontmoet Juliet een andere spion, Jean, in de tunnels onder de grond. Het vooruitzicht van het einde van de oorlog geeft hen hoop, maar een aantal Duitsers lijken roet in het eten te gooien.

Veel lof

De film is geprezen om het plot, de dialoog en alle facetten van het productie design. Ook de cinematografie door George Feucht en het acteerwerk van Kerr, Ross Marquand, Matthew Temple en Mark Jaeger heeft veel lof gekregen. De acteurs spreken zowel Engels, Frans als Duits en slagen erin om op een realistische manier te schakelen tussen de talen en tone of voice. In zestien minuten passeren verschillende genres soepel de revue. Van oorlog en actie tot romantiek en drama.

Over de makers



Kerr heeft al aan veel televisie- en filmprojecten meegewerkt. Ze begon ooit als actrice voor onder andere How I Met Your Mother en The Bold And The Beautiful, maar heeft zich later ook ontwikkeld op het gebied van scriptschrijven, productie en regie. Ze werkte al eens eerder samen met regisseur Brian Crewe voor de korte film Far (2012) die ook verschillende prijzen heeft ontvangen. Crewe regisseert korte films, reclames en co-produceerde daarnaast de zombie-cult-klassieker Dance of the Dead van Lions Gate Films.