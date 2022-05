Werk Andy Warhol kan duurste kunstwerk uit 20e eeuw worden

Een schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol kan het duurste geveilde kunstwerk uit de 20e eeuw worden. Shot Sage Blue Marilyn, het wereldberoemde popart-portret van de Amerikaanse actrice Marilyn Monroe uit 1964, wordt maandag geveild bij Christie’s. De opbrengst wordt geschat op ongeveer 200 miljoen dollar.

Het schilderij van Warhol (1928-1987) komt uit de collectie van de stichting Thomas en Doris Ammann in het Zwitserse Z├╝rich. De opbrengst gaat naar het goede doel, namelijk naar hulpprogramma’s voor kinderen.

Het duurste kunstwerk uit de vorige eeuw is nu het schilderij Les femmes d’Alger van Pablo Picasso, dat in 2015 voor 179,4 miljoen dollar werd verkocht. Het duurste kunstwerk ooit is het rond 1500 geschilderde Salvator Mundi van Leonardo da Vinci, dat in 2017 voor 450,3 miljoen dollar onder de hamer ging.