Adverteerders steken steeds meer geld in radioreclame. Volgens Audify, de marketingorganisatie die alle grote audiomakers vertegenwoordigt, ging het in de eerste drie maanden van dit jaar alles bij elkaar om bijna 42 miljoen euro. Dit is een kleine 16 procent meer dan een jaar terug.

Vlak na de uitbraak van de coronapandemie schortten veel bedrijven uit voorzorg hun niet-noodzakelijke uitgaven nog op, waardoor ze veel minder geld uittrokken voor reclame. Maar nadat de economie herstel had getoond, begonnen de advertentie-uitgaven weer op te lopen. In heel vorig jaar werd er ook al meer gespendeerd dan in 2019.

“We zien dat de toename in investeringen in audioreclame verder doorzet”, zegt directeur Liedewij Hentenaar van Audify, dat voorheen bekendstond als het Radio Advies Bureau (RAB). Ze wijst erop dat vooral het bedrag dat naar digitale audioreclame gaat hard oploopt. Maar het grootste deel van de radioreclamebestedingen gaat nog altijd naar traditionele reclamespotjes.