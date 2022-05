Kassucces Spider-Man helpt Sony aan recordomzet

Sony heeft zijn gebroken boekjaar afgesloten met een recordomzet dankzij zijn entertainmentdivisies. Zo was de film Spider-Man: No Way Home een groot kassasucces in de bioscopen, die in veel landen weer open mochten na het opheffen van coronabeperkingen. Ook de omzet uit de verkoop van games en spelcomputers steeg, maar de verkopen liepen minder hard op dan tijdens de wereldwijde lockdowns.

De totale opbrengsten kwamen uit op 9,9 biljoen yen (72 miljard euro), een stijging van 10 procent vergeleken met het voorgaande boekjaar. Met de nieuwe film uit de Spider-Man-serie scoorde filmstudio Sony Pictures de op twee na best bezochte film in Noord-Amerika. Sony Music profiteerde onder andere van het nieuwe album van Adele.

De gamestak had wel last van de wereldwijde schaarste aan chips, waardoor het bedrijf minder exemplaren van de PlayStation 5 kon verkopen dan het wilde. Naast zijn entertainmentdiensten merkte Sony dat de vraag naar zijn sensoren voor smartphonecamera’s hoog blijft.

Sony boekte een nettowinst van 147,4 miljard yen (1 miljard euro), 14 procent minder dan een jaar eerder. Dat komt voornamelijk doordat het bedrijf een jaar eerder een grote belastingmeevaller had die er nu niet is.