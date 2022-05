Geen nieuwsdeal Google met grote krantenuitgevers Nederland

De twee grootste krantenuitgevers in Nederland hebben vooralsnog geen deal met Google over het betalen voor het gebruik van hun nieuwsberichten. DPG, het bedrijf achter titels als de Volkskrant, NU.nl, het AD en Trouw, zegt geen overeenkomst met het Amerikaanse techbedrijf te hebben gesloten.

Google meldde woensdag in een blogpost met ruim driehonderd organisaties in de Europese Unie overeenkomsten te hebben gesloten over betalingen voor hun nieuws. Mediahuis, dat onder andere De Telegraaf en NRC uitgeeft, liet daarop weten geen dergelijke overeenkomst te hebben gesloten.

Naast DPG en Mediahuis meldt ook de NPO geen afspraken met Google te hebben gemaakt over vergoedingen voor hun nieuws. Google zelf wil niet zeggen met welke organisaties in Nederland er wél afspraken zijn gemaakt, omdat dit vertrouwelijk zou zijn.

Twaalf Nederlandse mediabedrijven maakten in de zomer van 2021 bekend gezamenlijk te willen optrekken om hun zogeheten uitgeversrecht uit te baten. Dat is een nieuw soort intellectueel eigendom dat de Europese Unie drie jaar geleden invoerde om nieuwsorganisaties de mogelijkheid te geven geld te vragen als onlineplatforms hun berichten plaatsen.

De gesprekken over zo’n verenigd front tegenover techplatforms lopen nog. Volgens DPG verlopen die voorspoedig. De NPO, Mediahuis, de uitgevers van het Reformatorisch Dagblad, het Financieele Dagblad en het Nederlands Dagblad en tijdschriftenuitgevers als ONE Business en WPG Media zeiden afgelopen zomer mee te doen aan die onderhandelingen.