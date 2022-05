Oscargenomineerde studentenfilm Day One vertelt realistisch oorlogsverhaal in Afghanistan

In de spotlight op Vrouw.nieuws.nl deze week via ShortsTV de korte film Day One (2015). De film vertelt het verhaal van een vrouw die als tolk gaat werken voor het Amerikaanse leger. Op haar eerste werkdag wordt ze gedwongen een baby te leveren voor de vrouw van een vijandelijke bommenmaker.

De korte film geschreven en geregisseerd door Henry Hughes werd in 2016 onder andere genomineerd voor de Academy Award voor Best Live Action Short Film tijdens de 88e editie van de Academy Awards en heeft twee andere nominaties en vijf prijzen op zijn naam staan.”

Het verhaal

Layla Alizada speelt de rol van Feda, een vertaler die voor het eerst samenwerkt met een groep Amerikaanse soldaten. Ze wordt gelijk geconfronteerd met de oorlog in Afghanistan en ziet de gevolgen van een bomaanslag en wat er vervolgens gebeurd wanneer troepen huizen binnenvallen. Vervolgens heeft ze geen andere keus dan de vrouw van de bommenmaker te helpen bij haar bevalling. Mannen mogen traditioneel gezien namelijk niet binnen aanwezig zijn, dus zij is de enige die kan helpen. De geboorte vindt plaats met nogal wat uitdagingen waar Feda alleen mee moet dealen.

Realistische set

‘‘Eén van de belangrijkste aspecten van de film was het productie design,’’ vertelt Hughes tijdens een interview bij het American Film Institute. ‘‘We hadden een fantastische productie designer, Benjamin Cox. We hadden een gelimiteerd budget en het moest lijken alsof we in Afghanistan aan het filmen waren. Het hielp dat alle acteurs authentiek waren, maar je moet ook de wereld eromheen bouwen. Voor het budget dat we hadden was dat best een uitdaging. Er bleef amper geld over voor post-productie.’’

Uitdagingen

Een andere uitdaging was het werken met baby’s. ‘‘Je realiseert je hoe serieus het is wat je aan het doen bent, wanneer je iemand vraagt om z’n drie maanden oude tweeling naar de set te brengen en je die kinderen vervolgens onder smeert met gelei en kwark. Het zijn geen rekwisieten, maar echte mensen.’’

Succesvolle afstudeerfilm

Hughes maakte Day One als afstudeerfilm voor zijn opleiding aan het American Film Institute. Het werd een succes, want naast een aantal nominaties won hij ook de Student Academy Award Gold Medal voor best narrative film. Day One is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en Hughes persoonlijke ervaring met een vertaler. Zijn achtergrond als paratrooper bij het Amerikaanse leger komt voor deze film goed van pas. Hughes slaagt erin om een geloofwaardig verhaal in de perfecte setting te creëren.

Positief ontvangen

Door verschillende critici werd Day One als indrukwekkend beoordeeld, hoewel het geen gemakkelijke film is om te zien. De kijker wordt geconfronteerd met onprettige situaties die van dichtbij te zien zijn. Tegelijkertijd komt de film daardoor wel extra binnen en wordt de schrijnende situatie goed duidelijk. De getalenteerde cast slaagt erin om emoties goed over te brengen en als kijker wordt je meegesleept in de verhaalwereld.