Top 3 Bestseller top 60 bestaat uit nieuwe binnenkomers

De Bestseller top 60 heeft deze week een geheel nieuwe en nieuw binnengekomen top 3. Voormalig Miss Nederland en life- en businesscoach Kelly Weekers komt met haar derde boek De Kracht van Keuze op de eerste plek binnen, waar Roxane van Iperen met haar essay Eigen welzijn eerst de tweede positie bekleedt. Wormmaan van Mariken Heitman betreedt de lijst op de derde plek, meldt stichting CPNB woensdag.

Heitman kreeg vorige week nog de Libris Literatuur Prijs 2022 voor haar boek Wormmaan als zijnde de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Het is volgens de jury een boek dat “qua vorm, inhoud en denkkracht zijn gelijke niet heeft”. Het boek over zaadveredelaar Elke vertelt volgens de jury “een verhaal dat tegelijk hedendaags is én de geschiedenis van de mensheid omspant.”

Ook op de vijfde plek staat deze week een nieuwe binnenkomer: David Baldacci met zijn nieuwe thriller Schaduwstad. Roadtrip van Suzanne Vermeer wordt door de geheel nieuwe top 3 van de eerste positie naar de vierde plek verdreven.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Kelly Weekers – De Kracht Van Keuze

2. (-) Roxane van Iperen – Eigen welzijn eerst

3. (-) Mariken Heitman – Wormmaan

4. (1) Suzanne Vermeer – Roadtrip

5. (-) David Baldacci – Schaduwstad

6. (6) Charlie Mackesy – De jongen, de mol, de vos en het paard

7. (2) Nicci French – De gunst

8. (11) Lisa Weeda – Aleksandra

9. (5) Delia Owens – Daar waar de rivierkreeften zingen

10. (15) Hanneke de Zoete – De Zoete Zusjes moppenboek