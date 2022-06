Collectie striptekenaar Jan Kruis naar museum Allard Pierson

Het museum Allard Pierson in Amsterdam is via een schenking in het bezit gekomen van de collectie van Jan Kruis, die bekend werd als tekenaar van de strip Jan, Jans en de kinderen. De verzameling bestaat uit 4000 originele strippagina’s, tekeningen en andere illustraties van zijn hand. Jan, Jans en de kinderen ging over het gezin Tromp en leverde gevleugelde uitdrukkingen op als ‘hoi pipeloi’ en de ‘je-weet-wel-kater’.

Voor ‘Jan, Jans’ werkte Kruis als reclametekenaar en illustrator en tekende hij andere strips. In 2009 kreeg hij de Marten Toonderprijs, een oeuvreprijs voor een striptekenaar die een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse cultuur. Kruis overleed in 2017 op 83-jarige leeftijd. Zijn dochter Andrea Kruis, die ook de voorzitter van de Stichting Jan Kruis Collectie is, noemt het “een hele geruststelling dat het werk nu en voor de toekomst in goede handen is”. De collectie van Jan Kruis wordt de komende tijd ontsloten en geconserveerd en komt daarna beschikbaar voor onderzoek.

Het Allard Pierson beheert een collectie van ruim 50.000 stripboeken en boeken over strips en nog veel meer originele tekeningen, waaronder werk van Peter van Straaten en Gerrit de Jager.