Ticketmaster staakt verkoop Bruce Springsteen door grote storing

Ticketmaster heeft woensdagochtend de kaartverkoop voor de drie concerten van Bruce Springsteen per direct stopgezet. Door “aanhoudende technische problemen” verliep de verkoop niet naar behoren. De verkoop wordt donderdag om 11.00 uur hervat, aldus Ticketmaster. De hele ochtend klaagden fans al over de slechte bereikbaarheid en communicatie over de kaartverkoop.

Bruce Springsteen en The E Street Band treden op 25 mei volgend jaar op in de Johan Cruijff ArenA. Woensdag werd er een tweede show in Amsterdam aangekondigd, voor 27 mei. Daarnaast geeft hij op 11 juni een concert in Landgraaf.

Volgens concertorganisator MOJO is het eerste optreden bijna uitverkocht. Het is onduidelijk hoeveel kaarten er nog beschikbaar zijn voor het tweede optreden in Amsterdam. Ook is onduidelijk of er nog kaarten zijn voor het derde optreden, 11 juni in Landgraaf. Ticketmaster was woensdag niet bereikbaar voor een toelichting of commentaar.