Rolling Stones kondigen nieuw optreden SIXTY-tour aan

The Rolling Stones hebben nog een optreden aangekondigd voor hun SIXTY-tour. De Britse band zal op 3 augustus te zien zijn in het Berlijnse theater De Waldbühne in Duitsland.

“We zijn blij om te kunnen delen dat er nog een datum is toegevoegd aan de Europese SIXTY Tour van de Rolling Stones!”, meldt de band donderdag in een tweet. De Stones doen in Duitsland niet alleen Berlijn aan tijdens de SIXTY-tour. De band speelde op 5 juni al in München en staat op 27 juli in Gelsenkirchen.

Komende woensdag start de voorverkoop van tickets voor de show in Berlijn, twee dagen later gaat de algemene verkoop van start.

De Stones speelden dinsdag weer voor het eerst sinds de coronabesmetting van frontman Mick Jagger. De optredens in Amsterdam en het Zwitserse Bern moesten daardoor worden geannuleerd. De groep haalt de gemiste show in de Johan Cruijff ArenA op 7 juli in, maar voor het gecancelde optreden in Bern is geen andere datum gevonden.