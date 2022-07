Pools festival stilgelegd na noodweer

Het Poolse festival Open’er in Gdynia is vrijdagavond tijdelijk stilgelegd vanwege noodweer. Daardoor werden optredens van onder anderen Dua Lipa en Megan Thee Stallion geannuleerd. De Nederlandse afsluiter Martin Garrix begon later aan zijn show.

Volgens de organisatie van Open’er, een van de grootste festivals van Polen, ontstond er vanwege hevige regenval een gevaarlijke situatie en moest het festivalterrein daarom worden geĆ«vacueerd. “De veiligheid van de festivalgangers heeft onze hoogste prioriteit”, staat in een verklaring.

Dua Lipa laat via Instagram weten dat ze het vreselijk vindt dat haar show niet door kon gaan. “Helaas was het niet veilig genoeg om op te treden”, schrijft ze. Zaterdag, op de vierde en laatste dag van Open’er, staan optredens van onder meer The Killers en AJ Tracey gepland. Er wordt voor de laatste dag van het festival zonnig weer verwacht.