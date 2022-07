RTL Boulevard over Peter R. de Vries trekt bijna miljoen kijkers

De special van RTL Boulevard over Peter R. de Vries heeft woensdag bijna een miljoen kijkers getrokken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. In totaal schakelden 945.000 mensen in op de uitzending over de misdaadverslaggever, die op 6 juli 2021 na een bezoek aan het programma werd neergeschoten. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

In de uitzending van RTL Boulevard waren onder anderen zijn kinderen Royce en Kelly te gast. Ook kondigde burgemeester Femke Halsema van Amsterdam aan dat op het Leidseplein in Amsterdam een herdenkingsmonument voor De Vries komt. Het Leidseplein is gekozen omdat daar de oude studio van RTL Boulevard zit en omdat het in de buurt van de plek is waar de misdaadverslaggever precies een jaar geleden werd neergeschoten.

De derde uitzending van de nieuwe RTL-talkshow Renze trok weer iets minder kijkers dan de eerste twee afleveringen. Woensdag schakelden 574.000 mensen in om naar het nieuwe programma van Renze Klamer te kijken. Hiermee staat Renze nog net in de top 20 van best bekeken uitzendingen. De eerste avonden keken er 682.000 en 633.000 mensen.

Het best bekeken programma van de woensdagavond was, traditiegetrouw, het NOS Journaal van 20.00 uur, waarnaar 1,8 miljoen mensen keken.