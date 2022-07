Hoe handig: In de app Podcastkiezen vind je alle gratis podcasts van Nederland

Lekker inspirerend en lekker makkelijk voor op vakantie. Want in tegenstelling tot steeds meer andere podcast apps, is de Podcastkiezen app gewoon helemaal gratis. Hoe Nederlands wil je het hebben met de zomer voor de deur?!

Gebruikersvriendelijk

De Podcastkiezen app is de meest gebruiksvriendelijke podcastspeler. Je kunt gemakkelijk zelf podcasts zoeken en afspelen of kiezen uit inspirerende categorieën. En het aanmaken van je eigen playlist met favorieten is een fluitje van een cent. Trouwens, je kunt afleveringen ook versneld afspelen, voor als je wat minder tijd hebt, bijvoorbeeld als je wat korter onderweg bent. Bovendien krijg je leuke tips van de redactie en andere gebruikers.

De Podcastkiezen app is geheel gratis te downloaden voor Android & iOS in de app stores. En heeft geen premiumoptie. Omdat Podcastkiezen standaard al premium genoeg is. Wie oren heeft naar Podcastkiezen (en wie heeft dat nou niet?) kan ‘m vanaf nu downloaden en meteen gratis luisteren naar vrijwel alle Nederlandse podcasts! Daar heeft heel Nederland toch zin in zo vlak voor z’n vakantie?

Heel veel keuze

Podcastkiezen biedt ruim 18.000 Nederlandse podcasts aan en je luistert hier gratis naar bijvoorbeeld: Weer een Dag, BROERS, Maarten Van Rossem, Marc-Marie & Aaf vinden iets, De Shitshow, Voetbal Inside, De Dag, NRC Vandaag, Dé Taghi Podcast en nog veel meer!

De app is gratis te downloaden bij Google Play Store en Apple