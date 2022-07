Crewlid vermoord op set Law & Order in New York

Een lid van de productiecrew van politieserie Law & Order: Organized Crime is dinsdagochtend doodgeschoten tijdens zijn werk. De man was een van de parkeerwachters van de set in New York. Hij zat rond 05.15 uur in een auto, toen de dader zijn deur opende en een wapen afvuurde.

Volgens CNN werd de 31-jarige man in zijn hoofd en nek geraakt. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar was niet meer te redden. De dader is nog voortvluchtig. De politie weet volgens NBC News niet zeker of er al actief gewerkt werd op de set toen de man werd doodgeschoten.

Televisiezender NBC, die Law & Order: Organized Crime uitzendt, liet in een verklaring weten “ontzettend verdrietig en geschokt” te zijn over de moord op het crewlid. “We werken met de lokale autoriteiten die de zaak onderzoeken. We leven mee met zijn familie en vrienden en vragen iedereen hun privacy te respecteren in deze moeilijke tijd.”

Law & Order: Organized Crime is de zevende serie binnen de politiefranchise.