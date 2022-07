OM gaf negatief advies over gratie Masmeijer, reden onbekend

Het Openbaar Ministerie heeft minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming een negatief advies gegeven over gratieverlening aan Frank Masmeijer, bevestigt een woordvoerder van het ressortsparket na berichtgeving door RTL Boulevard. Wat de reden daarvoor was, kan de woordvoerder op dit moment niet zeggen.

Gratieverzoeken worden ter beoordeling voorgelegd aan het gerechtshof en het Openbaar Ministerie. Op grond van hun adviezen neemt de minister een besluit. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zegt niet in te kunnen gaan op zijn advies over vervroegde vrijlating. “Of wij positief of negatief hebben geadviseerd maken wij niet openbaar”, aldus een woordvoerder. De woordvoerder van Weerwind liet eerder weten dat het advies van het hof “altijd leidend” is. “De minister moet met een hele goede motivatie komen om dat naast zich neer te leggen.”

De 60-jarige oud-presentator vertelde woensdag in De Telegraaf dat hij anderhalf jaar eerder is vrijgekomen uit de gevangenis door een besluit van koning Willem-Alexander. Masmeijer zat een straf van negen jaar uit voor cocaïnesmokkel.