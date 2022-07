Viaplay wil versneld groeien in VK met overname Premier Sports

Streamingplatform Viaplay neemt de Britse sportzender Premier Sports over. Met de overname wil het bedrijf in versneld tempo groeien, in aanloop naar de lancering van Viaplay in Groot-Brittannië dit najaar.

Premier Sports heeft 222.000 betalende abonnees in Groot-Brittannië en Ierland. Het betaalkanaal boekte vorig jaar een omzet van 26,4 miljoen pond, omgerekend 31 miljoen euro.

Het mediaconcern maakte ook bekend dat de omzet in het tweede kwartaal groeide met 18 procent tot 3,7 miljard Zweedse kroon (357 miljoen euro). De nettowinst verdubbelde ruimschoots tot 175 miljoen kroon. “We hebben weer een kwartaal gerealiseerd dat goed in lijn is met onze strategie en doelen. De sterke prestatie van Viaplay in Scandinavië werd aangevuld met verdere groei in de internationale activiteiten”, aldus het concern.

Viaplay kwam begin dit jaar de Nederlandse markt op. De streamingdienst kocht onder meer de uitzendrechten van de Formule 1, dat daarvoor via Ziggo werd uitgezonden. Eerder deze week werd bekend dat Viaplay een serie gaat uitzenden over de vuurwerkramp in Enschede. Deze dramaserie gaat ROOMBEEK heten en is vanaf het najaar van 2023 op de streamingdienst te zien.