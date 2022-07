Verenigd Koninkrijk organiseert songfestival namens Oekraïne

Het Verenigd Koninkrijk gaat het Eurovisie Songfestival organiseren in plaats van Oekraïne, zo heeft organisator European Broadcasting Union (EBU) maandag bekendgemaakt. Eigenlijk zou Oekraïne als de winnaar van dit jaar het evenement organiseren, maar dat kan niet vanwege de oorlog in het land.

Het Verenigd Koninkrijk werd dit jaar tweede bij het evenement. Het zat al langer in de pijplijn dat het Verenigd Koninkrijk het evenement vanwege de oorlog in Oekraïne zou organiseren, maar nu hebben de EBU, de BBC en de Oekraïense omroep UA:PBC een overeenstemming bereikt.

De organisatie gebeurt wel “namens Oekraïne”, zo meldt de EBU. Omdat Oekraïne daarmee het organiserende land is, plaatst het zich automatisch voor de finale. Ook wordt omroep UA:PBC betrokken in de organisatie. Er komen verscheidene Oekraïense elementen in de shows terug die ook betrekking hebben op de huidige situatie in het land.

“Het Eurovisie Songfestival van 2023 zal niet in Oekraïne zijn, maar wel ter ondersteuning van Oekraïne”, zegt Mikola Tsjernotitski, directeur bij de Oekraïense omroep UA:PBC, over het besluit. “We zijn onze BBC-partners dankbaar voor hun solidariteit. Ik ben ervan overtuigd dat we samen Oekraïne in het evenement kunnen verwerken en dat we Europa weer kunnen verenigen door middel van vrede, steun en het vieren van diversiteit en talent.”

Het is nog niet bekend waar het songfestival precies wordt georganiseerd. Dat wordt in de komende maanden besloten. Steden als Manchester, Liverpool, Leeds, Belfast en Londen hebben al laten weten geïnteresseerd te zijn. Eerdere jaren dat het Verenigd Koninkrijk het liedjesfestijn organiseerde was dat in onder meer de Royal Albert Hall in Londen, de Brighton Dome in Brighton, het Wembley Conference Centre in Londen en de National Indoor Arena in Birmingham.