Grease-actrice Olivia Newton-John (73) overleden

Olivia Newton-John is maandag op 73-jarige leeftijd overleden. De actrice, met name bekend van haar rol als Sandy in de musical Grease, sliep in het bijzijn van vrienden en familie vredig in op haar ranch in Californië, meldt haar echtgenoot John Easterling op Facebook.

De Brits-Australische actrice en zangeres leed jarenlang aan borstkanker. Ze werd tweemaal schoon verklaard, maar vijf jaar geleden keerde de ziekte toch terug en kreeg ze uitzaaiingen in haar onderrug.

Newton-John laat dochter Chloe Lattanzi achter die ze kreeg met haar eerste echtgenoot Matt Lattanzi.