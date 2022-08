Ruim 1 op 3 series heeft teleurstellend einde

Dagenlang trouw alle afleveringen van je favoriete serie gebinged, om vervolgens teleurgesteld te worden door de laatste aflevering. Als fanatiek serie-kijker is de kans groot dat je dit gevoel herkent. Uit een analyse van beslist.nl van ruim 200 topseries blijkt dat ruim een derde van de series (37%) een teleurstellend einde heeft.

Er zijn veel bekende voorbeelden van series waarbij het einde volgens veel fans flink tegenviel. De laatste afleveringen van de onderzochte series, waaronder bijvoorbeeld Seinfeld en Borgen, werden gemiddeld beoordeeld met minstens één punt lager dan het gemiddelde van de rest van de afleveringen.

TV-series met flopfinales

Sommige series hebben volgens kijkers heuse flopfinales. Met name de hitseries House of Cards, Game of Thrones en Dexter hebben een teleurstellend einde. Waar deze series gemiddeld met een 8,9 worden beoordeeld, wordt de eindafleveringen gemiddeld beoordeeld met een dikke onvoldoende, namelijk een 3,8. Ruim 5 punten lager dus.

Uitzonderingen op de regel

Toch zijn er ook series waarbij de laatste aflevering erg gewaardeerd wordt, zoals bij Breaking Bad. De serie over meth-chef Walter White scoort met een gemiddelde een 9,5 sowieso al erg goed. De seriefinale ‘Felina’ is echter een uitschieter naar een 9,9.

Een andere uitzondering is de Nederlandse hitserie Penoza. Deze serie is sowieso de best beoordeelde Nederlandse serie aller tijden, met een gemiddelde beoordeling van 8,2. De seriefinale is echter de hoogst scorende aflevering van allemaal: kijkers beoordelen de ontknoping van het verhaal over Carmen’s drugsimperium met een 9,2.

De volledige serie-analyse is te vinden op: https://www.beslist.nl/info/ laatste-aflevering.html