Weer fors meer abonnees voor streamingdienst Disney+

Streamingdienst Disney+ heeft in het afgelopen kwartaal 14,4 miljoen nieuwe abonnees binnen weten te halen. De aanwas van nieuwe kijkers viel daarmee hoger uit dan kenners hadden voorzien. Volgens Walt Disney, het entertainmentconcern achter onder andere de populaire dienst, is het klantenbestand inmiddels aangedikt tot 152,1 miljoen abonnees wereldwijd. Dat is een derde meer dan een jaar eerder.

Anders dan veel andere streamingdiensten lukt het Disney+ om te blijven groeien. Bedrijven als Netflix moesten het de laatste tijd juist doen met minder abonnees nu de coronapandemie goeddeels achter ons ligt en mensen weer meer alternatieven hebben omdat ze minder aan huis gekluisterd zitten. Daarmee hing de vraag boven de markt of Disney+ wel in staat was het klantenbestand aan te dikken.

De klantenaanwas bij Disney+ was ook zichtbaar in de financiële resultaten van Walt Disney. De omzet van het concern groeide tot 21,5 miljard dollar, tegen 17 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De groei was mede te danken aan de pretparken van het concern die weer meer bezoekers trokken. Ook dit komt grotendeels door het wegebbende effect van de coronapandemie.

De themaparken van Disney waren in het afgelopen kwartaal, het derde van het gebroken boekjaar van Disney, goed voor 7,4 miljard dollar omzet. Dat was bijna 75 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijf benadrukt dat zijn nieuwe Genie+ en Lightning Lane producten hebben geholpen om de inkomsten te verhogen. Deze nieuwe digitale functies werden geïntroduceerd om de ervaring van de gasten te verbeteren en parkbezoekers in staat te stellen de rijen voor belangrijke attracties te omzeilen.

Topman Bob Chapeck zegt in een toelichting dat Disney een “uitstekend kwartaal” achter de rug heeft. Hij wees erop dat naast de goede prestaties van Disney+ en de themaparken er bijvoorbeeld ook meer kijkers waren voor live-sporten via Disney-kanalen.