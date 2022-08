Conservatieve Iraanse media prijzen aanvaller Rushdie

Conservatieve media in Iran prijzen de man die vrijdag de schrijver Salman Rushdie heeft neergestoken. Rushdie kampt sinds 1988 met bedreigingen vanwege zijn boek De duivelsverzen, dat door sommige moslims als godslasterlijk wordt beschouwd.

Of Rushdie is verwond om zijn roman, is vooralsnog niet duidelijk. De publicatie van het omstreden boek leidde in de jaren tachtig tot protesten in onder meer Iran. De toenmalige machthebber van dat land, ayatollah Ruhollah Khomeini, sprak een ‘fatwa’ uit tegen de auteur, een doodsvonnis.

De verdachte wordt geprezen door onder meer de krant Kayhan, waarvan de baas is benoemd door de huidige ayatollah. “Duizendmaal bravo aan de moedige en plichtbewuste man die de afvallige en kwaadaardige Salman Rushdie aanviel”, schrijft de belangrijkste ultraconservatieve krant van Iran. De nieuwssite Asr Iran meldt dat de “pijl” die door Khomeini is geschoten “op een dag het doel raakt” en volgens Khorasan is “satan op weg naar de hel”.

De 75-jarige Rushdie heeft meerdere verwondingen opgelopen en ligt in het ziekenhuis aan de beademing. Hij werd aangevallen tijdens een lezing in de Amerikaanse stad New York. De 24-jarige verdachte uit Fairview (New Jersey) had volgens de politie een kaartje gekocht voor dit evenement. Er wordt onderzoek gedaan naar zijn motief.

Rushdie dook in de eerste jaren na de fatwa onder en werd ook zwaar beveiligd. Nadat de Iraanse regering in 1998 afstand had genomen van het doodvonnis, stopte Rushdie na tien jaar met vluchten. De huidige ayatollah Ali Khamenei zei in 2005 dat hij nog steeds geloofde dat het doden van de “afvallige” Rushdie volgens de islam is toegestaan.