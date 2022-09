Rammstein geeft in 2023 concert in Groningen

De Duitse rockband Rammstein treedt volgend jaar weer op in Nederland. De groep geeft op donderdag 6 juli een concert in het Stadspark in Groningen, in het kader van de Europe Stadium Tour, werd donderdag bekendgemaakt. De kaartverkoop gaat volgende week donderdag van start.

Om ook in het Groningse Stadspark een stadiongevoel te creëren, worden er naast de gebruikelijke staanplaatsen ook duizenden zitplaatsen in tribunevorm opgebouwd. Zo kunnen fans daar het optreden ervaren alsof ze in een uitverkocht voetbalstadion zitten.

De gemeente Groningen kondigt het concert ook aan op haar officiële Twitter-account: “Achtung! Tedere ballades bij een romantisch vuurtje. Feeërieke klanken zweven volgend jaar op 6 juli over de drafbaan in het Stadspark.”

Afgelopen juli gaf Rammstein twee uitverkochte concerten in het Goffertpark in Nijmegen. De band is bekend van hits als Du Hast, Ich Will, Bück Dich en Sonne.